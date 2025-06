Τι είναι Record Nexus (RECORD)

RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP.

Record Nexus (RECORD) Πόρος Whitepaper Επίσημος ιστότοπος

Record Nexus (RECORD) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Record Nexus (RECORD) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του RECORD token τώρα!