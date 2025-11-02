Real GEM Token (GEM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 12.24$ 12.24 $ 12.24 Χαμηλότερη τιμή $ 9.97$ 9.97 $ 9.97 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.49%

Real GEM Token (GEM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $11.21. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GEM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GEM είναι $ 12.24, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 9.97.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GEM έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -1.49% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Real GEM Token (GEM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Προμήθεια Κυκλοφορίας 225.65K 225.65K 225.65K Συνολικός Όγκος 225,653.7235410892 225,653.7235410892 225,653.7235410892

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Real GEM Token είναι $ 2.53M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GEM είναι 225.65K, με συνολική προσφορά 225653.7235410892. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.53M