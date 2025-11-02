real fast (SPEED) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.03378043$ 0.03378043 $ 0.03378043 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.35%

real fast (SPEED) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPEED μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPEED είναι $ 0.03378043, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPEED έχει αλλάξει κατά +0.19% την τελευταία ώρα, +0.27% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.35% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

real fast (SPEED) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 218.24K$ 218.24K $ 218.24K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 218.24K$ 218.24K $ 218.24K Προμήθεια Κυκλοφορίας 733.26M 733.26M 733.26M Συνολικός Όγκος 733,260,132.380606 733,260,132.380606 733,260,132.380606

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του real fast είναι $ 218.24K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPEED είναι 733.26M, με συνολική προσφορά 733260132.380606. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 218.24K