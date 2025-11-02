ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Real Estate Crypto Crowfunding είναι 0.00062918 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RECC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RECC εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το RECC

Πληροφορίες Τιμής RECC

Τι είναι το RECC

Επίσημος Ιστότοπος RECC

Tokenomics RECC

Προβλέψεις Τιμών RECC

Real Estate Crypto Crowfunding Λογότ.

Real Estate Crypto Crowfunding Τιμή (RECC)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 RECC σε USD

$0.00062938
+4.10%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:16:44 (UTC+8)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00059441
Κατώτ. 24H
$ 0.00076185
Υψηλ. 24H

$ 0.00059441
$ 0.00076185
$ 0.00367015
$ 0.00025128
-0.99%

+4.07%

-65.04%

-65.04%

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00062918. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RECC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00059441 και ενός υψηλού $ 0.00076185, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RECC είναι $ 0.00367015, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00025128.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RECC έχει αλλάξει κατά -0.99% την τελευταία ώρα, +4.07% τις τελευταίες 24 ώρες και -65.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Πληροφορίες αγοράς

$ 548.66K
--
$ 611.57K
872.02M
972,020,417.7539346
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Real Estate Crypto Crowfunding είναι $ 548.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RECC είναι 872.02M, με συνολική προσφορά 972020417.7539346. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 611.57K

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Real Estate Crypto Crowfunding σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Real Estate Crypto Crowfunding σε USD ήταν $ -0.0004714760.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Real Estate Crypto Crowfunding σε USD ήταν $ -0.0005135523.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Real Estate Crypto Crowfunding σε USD ήταν $ +0.00023715285390018315.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+4.07%
30 ημέρες$ -0.0004714760-74.93%
60 Ημέρες$ -0.0005135523-81.62%
90 Ημέρες$ +0.00023715285390018315+60.49%

Τι είναι Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Real Estate Crypto Crowfunding Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Real Estate Crypto Crowfunding.

Ελέγξτε την Real Estate Crypto Crowfunding πρόβλεψη τιμής τώρα!

RECC σε Τοπικά Νομίσματα

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του RECC token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Πόσο αξίζει το Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή RECC στο USD είναι 0.00062918 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή RECC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του RECC σε USD είναι $ 0.00062918. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Real Estate Crypto Crowfunding;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το RECC είναι $ 548.66K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RECC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RECC είναι 872.02M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του RECC;
Το RECC πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00367015 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του RECC;
Το RECC είχε τιμή ATL ύψους 0.00025128 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του RECC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το RECC είναι -- USD.
Θα ανέβει το RECC υψηλότερα φέτος;
Το RECC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την RECC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$110,530.94

$3,861.15

$0.02861

$184.83

$1,454.75

$110,530.94

$3,861.15

$184.83

$92.10

$2.5258

$0.00000

$0.00000

$0.8310

$0.05599

$0.08342

$0.8310

$0.0052401

$0.000000000000000000000010

$2.487537

$0.06945

