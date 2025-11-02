Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00059441 $ 0.00059441 $ 0.00059441 Κατώτ. 24H $ 0.00076185 $ 0.00076185 $ 0.00076185 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00059441$ 0.00059441 $ 0.00059441 Υψηλ. 24H $ 0.00076185$ 0.00076185 $ 0.00076185 Υψηλή συνέχεια $ 0.00367015$ 0.00367015 $ 0.00367015 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00025128$ 0.00025128 $ 0.00025128 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.99% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -65.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -65.04%

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00062918. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RECC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00059441 και ενός υψηλού $ 0.00076185, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RECC είναι $ 0.00367015, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00025128.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RECC έχει αλλάξει κατά -0.99% την τελευταία ώρα, +4.07% τις τελευταίες 24 ώρες και -65.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 548.66K$ 548.66K $ 548.66K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 611.57K$ 611.57K $ 611.57K Προμήθεια Κυκλοφορίας 872.02M 872.02M 872.02M Συνολικός Όγκος 972,020,417.7539346 972,020,417.7539346 972,020,417.7539346

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Real Estate Crypto Crowfunding είναι $ 548.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RECC είναι 872.02M, με συνολική προσφορά 972020417.7539346. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 611.57K