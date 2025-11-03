ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή REAL ESMATE by Virtuals είναι 0.00014948 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο EMATE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής EMATE εύκολα στη MEXC τώρα.

Live Τιμή 1 EMATE σε USD

$0.00014939
$0.00014939$0.00014939
-9.50%1D
mexc
USD
REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:06:28 (UTC+8)

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00014475
$ 0.00014475$ 0.00014475
Κατώτ. 24H
$ 0.00017245
$ 0.00017245$ 0.00017245
Υψηλ. 24H

$ 0.00014475
$ 0.00014475$ 0.00014475

$ 0.00017245
$ 0.00017245$ 0.00017245

$ 0.00046377
$ 0.00046377$ 0.00046377

$ 0.00005247
$ 0.00005247$ 0.00005247

+0.10%

-9.47%

+29.01%

+29.01%

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00014948. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EMATE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00014475 και ενός υψηλού $ 0.00017245, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EMATE είναι $ 0.00046377, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005247.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EMATE έχει αλλάξει κατά +0.10% την τελευταία ώρα, -9.47% τις τελευταίες 24 ώρες και +29.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Πληροφορίες αγοράς

$ 97.04K
$ 97.04K$ 97.04K

--
----

$ 149.48K
$ 149.48K$ 149.48K

649.15M
649.15M 649.15M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του REAL ESMATE by Virtuals είναι $ 97.04K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EMATE είναι 649.15M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 149.48K

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από REAL ESMATE by Virtuals σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από REAL ESMATE by Virtuals σε USD ήταν $ -0.0000108620.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από REAL ESMATE by Virtuals σε USD ήταν $ -0.0000285294.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από REAL ESMATE by Virtuals σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-9.47%
30 ημέρες$ -0.0000108620-7.26%
60 Ημέρες$ -0.0000285294-19.08%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Real Esmate is an AI-powered platform that helps real estate firms attract, qualify, and convert new buyers through a fully automated service. From the first click to the final appointment, every step is designed to streamline the customer journey and save time for the entire agency.

In a digital economy increasingly powered by autonomous agents, Real Esmate introduces a live and operational solution for AI-driven property lead generation. Currently serving real estate agencies and developers, Real Esmate transforms how firms discover, qualify, and convert leads by leveraging automation and personalisation at every step.

Real Esmate serves as the real estate vertical’s gateway into a future where autonomous AI agents can transact, evaluate, and collaborate across commercial workflows. Real Esmate is the first specialised deployment in what will become Real E-Mate, a fully decentralised agent ecosystem across multiple industires powered by $EMATE. When a prospect interacts with the chatbot, the system interprets their needs and immediately matches them with the right solution provider.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Πόρος

REAL ESMATE by Virtuals Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το REAL ESMATE by Virtuals.

Ελέγξτε την REAL ESMATE by Virtuals πρόβλεψη τιμής τώρα!

EMATE σε Τοπικά Νομίσματα

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του EMATE token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Πόσο αξίζει το REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή EMATE στο USD είναι 0.00014948 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή EMATE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του EMATE σε USD είναι $ 0.00014948. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του REAL ESMATE by Virtuals;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το EMATE είναι $ 97.04K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EMATE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EMATE είναι 649.15M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του EMATE;
Το EMATE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00046377 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του EMATE;
Το EMATE είχε τιμή ATL ύψους 0.00005247 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του EMATE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το EMATE είναι -- USD.
Θα ανέβει το EMATE υψηλότερα φέτος;
Το EMATE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την EMATE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:06:28 (UTC+8)

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

