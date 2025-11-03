REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00014475 Υψηλ. 24H $ 0.00017245 Υψηλή συνέχεια $ 0.00046377 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005247 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -9.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +29.01%

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00014948. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EMATE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00014475 και ενός υψηλού $ 0.00017245, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EMATE είναι $ 0.00046377, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005247.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EMATE έχει αλλάξει κατά +0.10% την τελευταία ώρα, -9.47% τις τελευταίες 24 ώρες και +29.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 97.04K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 149.48K Προμήθεια Κυκλοφορίας 649.15M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του REAL ESMATE by Virtuals είναι $ 97.04K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EMATE είναι 649.15M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 149.48K