ReachX Mainnet (RX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.02014509$ 0.02014509 $ 0.02014509 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01326584$ 0.01326584 $ 0.01326584 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

ReachX Mainnet (RX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01547096. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RX είναι $ 0.02014509, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01326584.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RX έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ReachX Mainnet (RX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Προμήθεια Κυκλοφορίας 500.00M 500.00M 500.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ReachX Mainnet είναι $ 7.74M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RX είναι 500.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.47M