Πληροφορίες RavenQuest (QUEST) RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.ravenquest.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper.ravenquest.io/ Αγοράστε QUEST τώρα!

RavenQuest (QUEST) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για RavenQuest (QUEST), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.51M $ 2.51M $ 2.51M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 75.05M $ 75.05M $ 75.05M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 33.46M $ 33.46M $ 33.46M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.128556 $ 0.128556 $ 0.128556 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0271767 $ 0.0271767 $ 0.0271767 Τρέχουσα τιμή: $ 0.03346105 $ 0.03346105 $ 0.03346105 Μάθετε περισσότερα για την τιμή RavenQuest (QUEST)

Tokenomics RavenQuest (QUEST): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του RavenQuest (QUEST) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός QUEST token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα QUEST token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του QUEST, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του QUEST token!

