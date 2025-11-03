Rattler (RTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00010235$ 0.00010235 $ 0.00010235 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000527$ 0.00000527 $ 0.00000527 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +8.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +8.14%

Rattler (RTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000581. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RTR είναι $ 0.00010235, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000527.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RTR έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +8.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Rattler (RTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Προμήθεια Κυκλοφορίας 990.08M 990.08M 990.08M Συνολικός Όγκος 990,081,197.6985524 990,081,197.6985524 990,081,197.6985524

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Rattler είναι $ 5.76K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RTR είναι 990.08M, με συνολική προσφορά 990081197.6985524. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.76K