Ratecoin (RATE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.12% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.95%

Ratecoin (RATE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RATE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RATE είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RATE έχει αλλάξει κατά +0.12% την τελευταία ώρα, -0.78% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ratecoin (RATE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 135.38K$ 135.38K $ 135.38K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 135.38K$ 135.38K $ 135.38K Προμήθεια Κυκλοφορίας 984.52M 984.52M 984.52M Συνολικός Όγκος 984,517,004.764642 984,517,004.764642 984,517,004.764642

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ratecoin είναι $ 135.38K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RATE είναι 984.52M, με συνολική προσφορά 984517004.764642. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 135.38K