rasmr (RASMR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00137411 $ 0.00137411 $ 0.00137411 Κατώτ. 24H $ 0.00141094 $ 0.00141094 $ 0.00141094 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00137411$ 0.00137411 $ 0.00137411 Υψηλ. 24H $ 0.00141094$ 0.00141094 $ 0.00141094 Υψηλή συνέχεια $ 0.01259026$ 0.01259026 $ 0.01259026 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00133642$ 0.00133642 $ 0.00133642 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.22% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.19%

rasmr (RASMR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00138466. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RASMR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00137411 και ενός υψηλού $ 0.00141094, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RASMR είναι $ 0.01259026, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00133642.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RASMR έχει αλλάξει κατά -0.22% την τελευταία ώρα, +0.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

rasmr (RASMR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 289.36K$ 289.36K $ 289.36K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Προμήθεια Κυκλοφορίας 208.97M 208.97M 208.97M Συνολικός Όγκος 999,996,481.154159 999,996,481.154159 999,996,481.154159

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του rasmr είναι $ 289.36K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RASMR είναι 208.97M, με συνολική προσφορά 999996481.154159. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.38M