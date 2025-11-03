Random Coin (RANDOM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000872 - $ 0.00000936
Κατώτ. 24H $ 0.00000872
Υψηλ. 24H $ 0.00000936
Υψηλή συνέχεια $ 0.00006774
Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000849
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01%
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.24%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.18%

Random Coin (RANDOM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000878. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RANDOM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000872 και ενός υψηλού $ 0.00000936, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RANDOM είναι $ 0.00006774, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000849.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RANDOM έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -5.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Random Coin (RANDOM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.78K
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.78K
Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.29M
Συνολικός Όγκος 999,293,849.550569

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Random Coin είναι $ 8.78K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RANDOM είναι 999.29M, με συνολική προσφορά 999293849.550569. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.78K