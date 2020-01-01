Ramses Exchange (RAM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Ramses Exchange (RAM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Ramses Exchange (RAM) RAMSES is a ve(3,3) DEX that masterfully adapts Andre Cronje's initial vision of Solidly. The original Solidly fundamentals have been long forgotten, and RAMSES aims to revitalize three core tenets: Community, Decentralization, and Functionality. Επίσημη ιστοσελίδα: https://ramses.exchange Αγοράστε RAM τώρα!

Ramses Exchange (RAM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Ramses Exchange (RAM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Συνολική προμήθεια: $ 833.00M $ 833.00M $ 833.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 126.51M $ 126.51M $ 126.51M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 15.19M $ 15.19M $ 15.19M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.259019 $ 0.259019 $ 0.259019 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00490056 $ 0.00490056 $ 0.00490056 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01823204 $ 0.01823204 $ 0.01823204 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Ramses Exchange (RAM)

Tokenomics Ramses Exchange (RAM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Ramses Exchange (RAM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RAM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RAM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RAM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RAM token!

Πρόβλεψη Τιμής RAM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το RAM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του RAM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του RAM Token τώρα!

