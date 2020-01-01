Ramon (RAMON) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Ramon (RAMON), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Ramon (RAMON) Ramon is not just a memecoin—it’s a movement, a cult, a global takeover. Built on Solana, Ramon blends meme culture, high-energy storytelling, real-world activations, and a community-first ethos to create something truly degen and built to last. This isn’t just about price action—it’s about cultivating a viral, disruptive force in Web3. With IRL billboards, AI-powered chaos (Ramon Parasite), a content series, and the infamous Scumboard, Ramon is taking memecoins beyond speculation and turning them into cultural assets. Επίσημη ιστοσελίδα: https://ramon.meme Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.ramon.foundation Αγοράστε RAMON τώρα!

Ramon (RAMON) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Ramon (RAMON), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.37K $ 5.37K $ 5.37K Συνολική προμήθεια: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 899.98M $ 899.98M $ 899.98M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.97K $ 5.97K $ 5.97K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01314718 $ 0.01314718 $ 0.01314718 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00000245 $ 0.00000245 $ 0.00000245 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Ramon (RAMON)

Tokenomics Ramon (RAMON): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Ramon (RAMON) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RAMON token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RAMON token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RAMON, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RAMON token!

Πρόβλεψη Τιμής RAMON Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το RAMON; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του RAMON συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του RAMON Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!