Ramen is the Berachain-native token launchpad powering liquidity bootstrapping and price discovery for new assets. We democratise equitable access for users to participate in liquidity bootstrapping events by early-stage and growth-stage protocols on Berachain. We have 2 launch modes - Fixed-price sale and Price Discovery. For fixed-price sale, users will have to enter into a raffle to win allocation to purchase tokens. These raffle tickets can be bought using Gacha points, which are earned via staking our RAMEN tokens. For Price Discovery Mode, there's no gating but we have a sealed-bid auction mechanism to determine the price of the token based on market demand.

Ramen (RAMEN) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 234.43K
Συνολική προμήθεια: $ 92.23M
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 19.18M
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.13M
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.471503
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0074111
Τρέχουσα τιμή: $ 0.01222225

Tokenomics Ramen (RAMEN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Ramen (RAMEN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RAMEN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RAMEN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RAMEN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RAMEN token!

