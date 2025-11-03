ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Raise The Colours είναι 0.00001367 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο COLOURS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής COLOURS εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Raise The Colours είναι 0.00001367 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο COLOURS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής COLOURS εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το COLOURS

Πληροφορίες Τιμής COLOURS

Τι είναι το COLOURS

Επίσημος Ιστότοπος COLOURS

Tokenomics COLOURS

Προβλέψεις Τιμών COLOURS

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Raise The Colours Λογότ.

Raise The Colours Τιμή (COLOURS)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 COLOURS σε USD

--
----
+6.60%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Raise The Colours (COLOURS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:05:43 (UTC+8)

Raise The Colours (COLOURS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00001282
$ 0.00001282$ 0.00001282
Κατώτ. 24H
$ 0.00001395
$ 0.00001395$ 0.00001395
Υψηλ. 24H

$ 0.00001282
$ 0.00001282$ 0.00001282

$ 0.00001395
$ 0.00001395$ 0.00001395

$ 0.00013057
$ 0.00013057$ 0.00013057

$ 0.00000802
$ 0.00000802$ 0.00000802

+0.01%

+6.64%

+27.30%

+27.30%

Raise The Colours (COLOURS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001367. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές COLOURS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001282 και ενός υψηλού $ 0.00001395, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του COLOURS είναι $ 0.00013057, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000802.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το COLOURS έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +6.64% τις τελευταίες 24 ώρες και +27.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Raise The Colours (COLOURS) Πληροφορίες αγοράς

$ 13.67K
$ 13.67K$ 13.67K

--
----

$ 13.67K
$ 13.67K$ 13.67K

999.85M
999.85M 999.85M

999,846,228.7874129
999,846,228.7874129 999,846,228.7874129

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Raise The Colours είναι $ 13.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του COLOURS είναι 999.85M, με συνολική προσφορά 999846228.7874129. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.67K

Raise The Colours (COLOURS) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Raise The Colours σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Raise The Colours σε USD ήταν $ +0.0000014410.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Raise The Colours σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Raise The Colours σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+6.64%
30 ημέρες$ +0.0000014410+10.54%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Raise The Colours (COLOURS)

$COLOURS is a meme coin tied to the 'Raise The Colours' movement, which leverages British flag symbolism and cultural identity themes. The narrative connects to Elon Musk's engagement with British flag-related content, positioning the token within broader online discussions about national pride. The movement reinterprets traditional symbolism through contemporary internet culture founder Andy Saxon.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Raise The Colours (COLOURS) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Raise The Colours Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Raise The Colours (COLOURS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Raise The Colours (COLOURS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Raise The Colours.

Ελέγξτε την Raise The Colours πρόβλεψη τιμής τώρα!

COLOURS σε Τοπικά Νομίσματα

Raise The Colours (COLOURS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Raise The Colours (COLOURS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του COLOURS token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Raise The Colours (COLOURS)

Πόσο αξίζει το Raise The Colours (COLOURS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή COLOURS στο USD είναι 0.00001367 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή COLOURS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του COLOURS σε USD είναι $ 0.00001367. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Raise The Colours;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το COLOURS είναι $ 13.67K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του COLOURS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του COLOURS είναι 999.85M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του COLOURS;
Το COLOURS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00013057 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του COLOURS;
Το COLOURS είχε τιμή ATL ύψους 0.00000802 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του COLOURS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το COLOURS είναι -- USD.
Θα ανέβει το COLOURS υψηλότερα φέτος;
Το COLOURS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την COLOURS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:05:43 (UTC+8)

Raise The Colours (COLOURS) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,280.75
$110,280.75$110,280.75

+0.15%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,860.85
$3,860.85$3,860.85

+0.19%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02644
$0.02644$0.02644

+0.49%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.10
$184.10$184.10

+0.17%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2124
$1.2124$1.2124

-3.92%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,280.75
$110,280.75$110,280.75

+0.15%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,860.85
$3,860.85$3,860.85

+0.19%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.10
$184.10$184.10

+0.17%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$89.65
$89.65$89.65

+1.18%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4916
$2.4916$2.4916

-0.33%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0590
$0.0590$0.0590

+18.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05667
$0.05667$0.05667

+183.35%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08460
$0.08460$0.08460

+2.40%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000004500
$0.000000004500$0.000000004500

+934.48%

Ant Token Λογότ.

Ant Token

ANTY

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+177.77%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01494
$0.01494$0.01494

+86.75%

OMNILABS Λογότ.

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002548
$0.0000000000002548$0.0000000000002548

+93.76%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000549
$0.000000000549$0.000000000549

+41.13%