Raise The Colours (COLOURS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001282 $ 0.00001282 $ 0.00001282 Κατώτ. 24H $ 0.00001395 $ 0.00001395 $ 0.00001395 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001282$ 0.00001282 $ 0.00001282 Υψηλ. 24H $ 0.00001395$ 0.00001395 $ 0.00001395 Υψηλή συνέχεια $ 0.00013057$ 0.00013057 $ 0.00013057 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000802$ 0.00000802 $ 0.00000802 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +6.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +27.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +27.30%

Raise The Colours (COLOURS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001367. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές COLOURS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001282 και ενός υψηλού $ 0.00001395, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του COLOURS είναι $ 0.00013057, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000802.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το COLOURS έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +6.64% τις τελευταίες 24 ώρες και +27.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Raise The Colours (COLOURS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 13.67K$ 13.67K $ 13.67K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 13.67K$ 13.67K $ 13.67K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.85M 999.85M 999.85M Συνολικός Όγκος 999,846,228.7874129 999,846,228.7874129 999,846,228.7874129

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Raise The Colours είναι $ 13.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του COLOURS είναι 999.85M, με συνολική προσφορά 999846228.7874129. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.67K