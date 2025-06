Τι είναι Rainmaker Games (RAIN)

We are the portal to the P2E world that allows everyone a chance to play, earn, learn, and connect like never before. Gamers of all levels will get to seamlessly switch between games, train & learn, manage earnings, chat, and get Guild Verified- all within one data-driven platform. We are building the largest global player platform and in turn, the largest P2E data powerhouse. We will become a central hub and launchpad for games, plus an invaluable data source for guilds to build better data-backed teams - truly becoming a home for the world of play-to-earn games. GAMERS The free platform for gamers to play hundreds of P2E games. GAMES The data driven launchpad for games and token drops GUILDS The premiere guild verification tool for guilds to find players.

Rainmaker Games (RAIN) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

Rainmaker Games (RAIN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Rainmaker Games (RAIN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του RAIN token τώρα!