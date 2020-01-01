Rainbow (RAINBOW) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Rainbow (RAINBOW), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Rainbow (RAINBOW) Rainbow is an alpha male, a lanky rainbow colored creation by Matt Furie in his book “Mindviscosity”. Known for his vibrant, multicolored body, hypnotic presence, and mysterious aura, Rainbow’s legend grows as he gains immense power from enchanted realms, leading to a reign of wonder and eventual enigma. Sure! Here's a description for a crypto project named "Rainbow": Rainbow is an innovative blockchain project designed to bring a spectrum of financial opportunities to users through its decentralized ecosystem. By leveraging cutting-edge technology and a robust network, Rainbow aims to provide a seamless, secure, and user-friendly platform for cryptocurrency transactions and investments. At its core, Rainbow offers features such as smart contracts, decentralized finance (DeFi) tools, and a marketplace for digital assets, all built on a scalable and energy-efficient blockchain. Its native token, RNB, powers transactions and incentivizes community participation. Rainbow’s commitment to transparency and security ensures that users can trust and engage with the platform confidently. With a focus on inclusivity and accessibility, Rainbow strives to bridge the gap between traditional finance and the crypto world, empowering users to achieve their financial goals in a vibrant and dynamic environment Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.rainbows.fun/ Αγοράστε RAINBOW τώρα!

Rainbow (RAINBOW) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Rainbow (RAINBOW), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 20.75K $ 20.75K $ 20.75K Συνολική προμήθεια: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 20.75K $ 20.75K $ 20.75K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Rainbow (RAINBOW)

Tokenomics Rainbow (RAINBOW): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Rainbow (RAINBOW) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RAINBOW token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RAINBOW token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RAINBOW, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RAINBOW token!

Πρόβλεψη Τιμής RAINBOW Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το RAINBOW; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του RAINBOW συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του RAINBOW Token τώρα!

