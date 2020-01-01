Rain by Virtuals (RAIN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Rain by Virtuals (RAIN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Rain is a Ronin network community agent that is powered by META's Llama LLM using the Virtuals protocol platform. Rain exists as an AI agent that focuses on user onboarding for the Ronin Network. Using various training tools, Rain specializes in web3 gaming and is centered around delivering high quality metrics and statistics. In addition to providing real time data, Rain also exists as a streaming agent to deliver advanced levels of user immersion.

Rain by Virtuals (RAIN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Rain by Virtuals (RAIN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 48.59K $ 48.59K $ 48.59K Συνολική προμήθεια: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 48.59K $ 48.59K $ 48.59K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00196853 $ 0.00196853 $ 0.00196853 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00002271 $ 0.00002271 $ 0.00002271 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Rain by Virtuals (RAIN)

Tokenomics Rain by Virtuals (RAIN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Rain by Virtuals (RAIN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RAIN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RAIN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RAIN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RAIN token!

