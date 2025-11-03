RAGE COIN (RAGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.82% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +17.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +45.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +45.16%

RAGE COIN (RAGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RAGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RAGE είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RAGE έχει αλλάξει κατά +0.82% την τελευταία ώρα, +17.40% τις τελευταίες 24 ώρες και +45.16% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

RAGE COIN (RAGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 31.50K$ 31.50K $ 31.50K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 31.50K$ 31.50K $ 31.50K Προμήθεια Κυκλοφορίας 944.93M 944.93M 944.93M Συνολικός Όγκος 944,932,523.220072 944,932,523.220072 944,932,523.220072

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του RAGE COIN είναι $ 31.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RAGE είναι 944.93M, με συνολική προσφορά 944932523.220072. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 31.50K