Πληροφορίες QUEEN POOIE (QUEEN2) Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution. Επίσημη ιστοσελίδα: https://queenpooie.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://queenpooie.com/wp-content/uploads/2025/01/Queen_Pooie_toilet_paper_aka_white_paper_docx_v5_1_03_2025_.pdf Αγοράστε QUEEN2 τώρα!

QUEEN POOIE (QUEEN2) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για QUEEN POOIE (QUEEN2), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Συνολική προμήθεια: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00369396 $ 0.00369396 $ 0.00369396 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00051052 $ 0.00051052 $ 0.00051052 Μάθετε περισσότερα για την τιμή QUEEN POOIE (QUEEN2)

Tokenomics QUEEN POOIE (QUEEN2): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του QUEEN POOIE (QUEEN2) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός QUEEN2 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα QUEEN2 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του QUEEN2, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του QUEEN2 token!

Πρόβλεψη Τιμής QUEEN2 Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το QUEEN2; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του QUEEN2 συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του QUEEN2 Token τώρα!

