Πληροφορίες QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://qubidao.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://qubi-whitepaper.gitbook.io/qubi Αγοράστε $QBIT τώρα!

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για QUBI Tokenized RWA ($QBIT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 190.61K $ 190.61K $ 190.61K Συνολική προμήθεια: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 190.61K $ 190.61K $ 190.61K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00136394 $ 0.00136394 $ 0.00136394 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00014533 $ 0.00014533 $ 0.00014533 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00018946 $ 0.00018946 $ 0.00018946 Μάθετε περισσότερα για την τιμή QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Tokenomics QUBI Tokenized RWA ($QBIT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του QUBI Tokenized RWA ($QBIT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $QBIT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $QBIT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $QBIT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $QBIT token!

Πρόβλεψη Τιμής $QBIT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το $QBIT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του $QBIT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

