Quaks ($QUAKS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0000221 $ 0.0000221 $ 0.0000221 Κατώτ. 24H $ 0.00002236 $ 0.00002236 $ 0.00002236 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0000221$ 0.0000221 $ 0.0000221 Υψηλ. 24H $ 0.00002236$ 0.00002236 $ 0.00002236 Υψηλή συνέχεια $ 0.00072332$ 0.00072332 $ 0.00072332 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002111$ 0.00002111 $ 0.00002111 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.17%

Quaks ($QUAKS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002228. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $QUAKS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000221 και ενός υψηλού $ 0.00002236, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $QUAKS είναι $ 0.00072332, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002111.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $QUAKS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.34% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Quaks ($QUAKS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Προμήθεια Κυκλοφορίας 419.72M 419.72M 419.72M Συνολικός Όγκος 419,719,230.427421 419,719,230.427421 419,719,230.427421

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Quaks είναι $ 9.35K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $QUAKS είναι 419.72M, με συνολική προσφορά 419719230.427421. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.35K