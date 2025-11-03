ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Quak Coin είναι 0.00000706 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο QUAK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής QUAK εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Quak Coin είναι 0.00000706 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο QUAK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής QUAK εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το QUAK

Πληροφορίες Τιμής QUAK

Τι είναι το QUAK

Επίσημος Ιστότοπος QUAK

Tokenomics QUAK

Προβλέψεις Τιμών QUAK

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Quak Coin Λογότ.

Quak Coin Τιμή (QUAK)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 QUAK σε USD

--
----
-2.80%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Quak Coin (QUAK) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:04:59 (UTC+8)

Quak Coin (QUAK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00000702
$ 0.00000702$ 0.00000702
Κατώτ. 24H
$ 0.00000727
$ 0.00000727$ 0.00000727
Υψηλ. 24H

$ 0.00000702
$ 0.00000702$ 0.00000702

$ 0.00000727
$ 0.00000727$ 0.00000727

$ 0.00002008
$ 0.00002008$ 0.00002008

$ 0.0000055
$ 0.0000055$ 0.0000055

+0.17%

-2.76%

-5.54%

-5.54%

Quak Coin (QUAK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000706. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QUAK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000702 και ενός υψηλού $ 0.00000727, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QUAK είναι $ 0.00002008, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000055.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QUAK έχει αλλάξει κατά +0.17% την τελευταία ώρα, -2.76% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Quak Coin (QUAK) Πληροφορίες αγοράς

$ 7.06K
$ 7.06K$ 7.06K

--
----

$ 7.06K
$ 7.06K$ 7.06K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Quak Coin είναι $ 7.06K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QUAK είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.06K

Quak Coin (QUAK) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Quak Coin σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Quak Coin σε USD ήταν $ -0.0000007671.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Quak Coin σε USD ήταν $ +0.0000013564.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Quak Coin σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-2.76%
30 ημέρες$ -0.0000007671-10.86%
60 Ημέρες$ +0.0000013564+19.21%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Quak Coin (QUAK)

The cute yellow duck wearing sandals " Quak Quak Quak ". Quak Coin Launch on four.meme

This is a completely real duck, it’s my son’s duck. And it’s wearing duck slippers.

Build for the community 💛

I want to create this for my son; he gave me the idea for Quak—a cute duck wearing adorable slippers.

And I believe $Quak will go even further. Every day, I will tirelessly strive to connect more and build it stronger.

I will build this community to be beneficial in the BSC meme ecosystem, and it will bring a lot of happiness to many struggling families in the future.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Quak Coin (QUAK) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Quak Coin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Quak Coin (QUAK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Quak Coin (QUAK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Quak Coin.

Ελέγξτε την Quak Coin πρόβλεψη τιμής τώρα!

QUAK σε Τοπικά Νομίσματα

Quak Coin (QUAK) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Quak Coin (QUAK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του QUAK token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Quak Coin (QUAK)

Πόσο αξίζει το Quak Coin (QUAK) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή QUAK στο USD είναι 0.00000706 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή QUAK σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του QUAK σε USD είναι $ 0.00000706. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Quak Coin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το QUAK είναι $ 7.06K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του QUAK;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του QUAK είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του QUAK;
Το QUAK πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00002008 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του QUAK;
Το QUAK είχε τιμή ATL ύψους 0.0000055 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του QUAK;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το QUAK είναι -- USD.
Θα ανέβει το QUAK υψηλότερα φέτος;
Το QUAK μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την QUAK πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:04:59 (UTC+8)

Quak Coin (QUAK) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,278.30
$110,278.30$110,278.30

+0.15%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,860.82
$3,860.82$3,860.82

+0.19%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02631
$0.02631$0.02631

0.00%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.14
$184.14$184.14

+0.19%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2077
$1.2077$1.2077

-4.29%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,278.30
$110,278.30$110,278.30

+0.15%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,860.82
$3,860.82$3,860.82

+0.19%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.14
$184.14$184.14

+0.19%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$89.60
$89.60$89.60

+1.12%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4922
$2.4922$2.4922

-0.30%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0580
$0.0580$0.0580

+16.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05636
$0.05636$0.05636

+181.80%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08466
$0.08466$0.08466

+2.48%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000004398
$0.000000004398$0.000000004398

+911.03%

Ant Token Λογότ.

Ant Token

ANTY

$0.0000620
$0.0000620$0.0000620

+146.03%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01494
$0.01494$0.01494

+86.75%

OMNILABS Λογότ.

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002548
$0.0000000000002548$0.0000000000002548

+93.76%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000536
$0.000000000536$0.000000000536

+37.78%