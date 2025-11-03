Quak Coin (QUAK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000702 $ 0.00000702 $ 0.00000702 Κατώτ. 24H $ 0.00000727 $ 0.00000727 $ 0.00000727 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000702$ 0.00000702 $ 0.00000702 Υψηλ. 24H $ 0.00000727$ 0.00000727 $ 0.00000727 Υψηλή συνέχεια $ 0.00002008$ 0.00002008 $ 0.00002008 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000055$ 0.0000055 $ 0.0000055 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.54%

Quak Coin (QUAK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000706. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QUAK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000702 και ενός υψηλού $ 0.00000727, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QUAK είναι $ 0.00002008, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000055.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QUAK έχει αλλάξει κατά +0.17% την τελευταία ώρα, -2.76% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Quak Coin (QUAK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.06K$ 7.06K $ 7.06K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.06K$ 7.06K $ 7.06K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Quak Coin είναι $ 7.06K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QUAK είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.06K