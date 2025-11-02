Qstay (QSTAY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00575394$ 0.00575394 $ 0.00575394 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.23% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.49%

Qstay (QSTAY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QSTAY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QSTAY είναι $ 0.00575394, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QSTAY έχει αλλάξει κατά +0.23% την τελευταία ώρα, -3.99% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.49% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Qstay (QSTAY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 880.79K$ 880.79K $ 880.79K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 880.79K$ 880.79K $ 880.79K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.26M 999.26M 999.26M Συνολικός Όγκος 999,255,480.400535 999,255,480.400535 999,255,480.400535

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Qstay είναι $ 880.79K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QSTAY είναι 999.26M, με συνολική προσφορά 999255480.400535. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 880.79K