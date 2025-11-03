Qoryn (QOR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0000487$ 0.0000487 $ 0.0000487 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000617$ 0.00000617 $ 0.00000617 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Qoryn (QOR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000063. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QOR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QOR είναι $ 0.0000487, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000617.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QOR έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Qoryn (QOR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.43M 999.43M 999.43M Συνολικός Όγκος 999,429,848.412867 999,429,848.412867 999,429,848.412867

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Qoryn είναι $ 6.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QOR είναι 999.43M, με συνολική προσφορά 999429848.412867. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.30K