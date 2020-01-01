QLix (QLIX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το QLix (QLIX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες QLix (QLIX) QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.qlixbot.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.qlixbot.io/ Αγοράστε QLIX τώρα!

QLix (QLIX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για QLix (QLIX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 46.62K $ 46.62K $ 46.62K Συνολική προμήθεια: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 46.62K $ 46.62K $ 46.62K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.02628833 $ 0.02628833 $ 0.02628833 Τρέχουσα τιμή: $ 0.04656054 $ 0.04656054 $ 0.04656054 Μάθετε περισσότερα για την τιμή QLix (QLIX)

Tokenomics QLix (QLIX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του QLix (QLIX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός QLIX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα QLIX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του QLIX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του QLIX token!

