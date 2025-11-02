Qi Dao (QI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.02033311 Υψηλ. 24H $ 0.02156117 Υψηλή συνέχεια $ 6.09 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00255096 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.34%

Qi Dao (QI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02069075. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02033311 και ενός υψηλού $ 0.02156117, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QI είναι $ 6.09, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00255096.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QI έχει αλλάξει κατά -0.04% την τελευταία ώρα, -3.83% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Qi Dao (QI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.03M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.14M Προμήθεια Κυκλοφορίας 146.44M Συνολικός Όγκος 200,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Qi Dao είναι $ 3.03M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QI είναι 146.44M, με συνολική προσφορά 200000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.14M