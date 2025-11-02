Qace Dynamics (QACE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01730626 $ 0.01730626 $ 0.01730626 Κατώτ. 24H $ 0.01787784 $ 0.01787784 $ 0.01787784 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01730626$ 0.01730626 $ 0.01730626 Υψηλ. 24H $ 0.01787784$ 0.01787784 $ 0.01787784 Υψηλή συνέχεια $ 0.056435$ 0.056435 $ 0.056435 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01632904$ 0.01632904 $ 0.01632904 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.99%

Qace Dynamics (QACE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01759683. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QACE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01730626 και ενός υψηλού $ 0.01787784, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QACE είναι $ 0.056435, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01632904.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QACE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.97% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Qace Dynamics (QACE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 17.60M$ 17.60M $ 17.60M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 17.60M$ 17.60M $ 17.60M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Qace Dynamics είναι $ 17.60M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QACE είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.60M