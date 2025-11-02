PunkStrategy (PNKSTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.058926 Υψηλ. 24H $ 0.064437 Υψηλή συνέχεια $ 0.31653 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00698235 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.62% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.75%

PunkStrategy (PNKSTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.060936. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PNKSTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.058926 και ενός υψηλού $ 0.064437, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PNKSTR είναι $ 0.31653, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00698235.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PNKSTR έχει αλλάξει κατά -0.62% την τελευταία ώρα, +0.97% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.75% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PunkStrategy (PNKSTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 57.80M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 57.80M Προμήθεια Κυκλοφορίας 948.67M Συνολικός Όγκος 948,671,464.3025444

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PunkStrategy είναι $ 57.80M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PNKSTR είναι 948.67M, με συνολική προσφορά 948671464.3025444. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 57.80M