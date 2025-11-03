PUMPAI (PUMPAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00007952 $ 0.00007952 $ 0.00007952 Κατώτ. 24H $ 0.0000924 $ 0.0000924 $ 0.0000924 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00007952$ 0.00007952 $ 0.00007952 Υψηλ. 24H $ 0.0000924$ 0.0000924 $ 0.0000924 Υψηλή συνέχεια $ 0.085682$ 0.085682 $ 0.085682 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00004822$ 0.00004822 $ 0.00004822 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.32%

PUMPAI (PUMPAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00008273. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PUMPAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00007952 και ενός υψηλού $ 0.0000924, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PUMPAI είναι $ 0.085682, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004822.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PUMPAI έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -10.09% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.32% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PUMPAI (PUMPAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 21.97K$ 21.97K $ 21.97K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 82.72K$ 82.72K $ 82.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 265.61M 265.61M 265.61M Συνολικός Όγκος 999,897,379.599896 999,897,379.599896 999,897,379.599896

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PUMPAI είναι $ 21.97K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PUMPAI είναι 265.61M, με συνολική προσφορά 999897379.599896. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 82.72K