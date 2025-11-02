ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή PulseChain Peacock είναι 0.02092833 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PCOCK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PCOCK εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το PCOCK

Πληροφορίες Τιμής PCOCK

Τι είναι το PCOCK

Επίσημος Ιστότοπος PCOCK

Tokenomics PCOCK

Προβλέψεις Τιμών PCOCK

PulseChain Peacock Λογότ.

PulseChain Peacock Τιμή (PCOCK)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 PCOCK σε USD

$0.02089839
+8.90%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
PulseChain Peacock (PCOCK) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:14:22 (UTC+8)

PulseChain Peacock (PCOCK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01911527
Κατώτ. 24H
$ 0.02235453
Υψηλ. 24H

$ 0.01911527
$ 0.02235453
$ 0.02275228
$ 0.00191136
-0.39%

+9.10%

+26.77%

+26.77%

PulseChain Peacock (PCOCK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02092833. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PCOCK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01911527 και ενός υψηλού $ 0.02235453, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PCOCK είναι $ 0.02275228, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00191136.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PCOCK έχει αλλάξει κατά -0.39% την τελευταία ώρα, +9.10% τις τελευταίες 24 ώρες και +26.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PulseChain Peacock (PCOCK) Πληροφορίες αγοράς

$ 17.68M
--
$ 17.68M
845.60M
845,604,957.6065638
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PulseChain Peacock είναι $ 17.68M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PCOCK είναι 845.60M, με συνολική προσφορά 845604957.6065638. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.68M

PulseChain Peacock (PCOCK) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από PulseChain Peacock σε USD ήταν $ +0.00174479.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από PulseChain Peacock σε USD ήταν $ +0.0829473347.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από PulseChain Peacock σε USD ήταν $ +0.0645562152.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από PulseChain Peacock σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00174479+9.10%
30 ημέρες$ +0.0829473347+396.34%
60 Ημέρες$ +0.0645562152+308.46%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι PulseChain Peacock (PCOCK)

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

PulseChain Peacock (PCOCK) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

PulseChain Peacock Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το PulseChain Peacock (PCOCK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία PulseChain Peacock (PCOCK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το PulseChain Peacock.

Ελέγξτε την PulseChain Peacock πρόβλεψη τιμής τώρα!

PCOCK σε Τοπικά Νομίσματα

PulseChain Peacock (PCOCK) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του PulseChain Peacock (PCOCK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PCOCK token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με PulseChain Peacock (PCOCK)

Πόσο αξίζει το PulseChain Peacock (PCOCK) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PCOCK στο USD είναι 0.02092833 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PCOCK σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PCOCK σε USD είναι $ 0.02092833. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του PulseChain Peacock;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PCOCK είναι $ 17.68M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PCOCK;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PCOCK είναι 845.60M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PCOCK;
Το PCOCK πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.02275228 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PCOCK;
Το PCOCK είχε τιμή ATL ύψους 0.00191136 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PCOCK;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PCOCK είναι -- USD.
Θα ανέβει το PCOCK υψηλότερα φέτος;
Το PCOCK μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PCOCK πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:14:22 (UTC+8)

PulseChain Peacock (PCOCK) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

$110,470.82
$3,859.52
$0.02821
$184.59
$1,454.75
$110,470.82
$3,859.52
$184.59
$92.85
$2.5263
$0.00000
$0.00000
$0.9195
$0.05629
$0.08411
$0.9195
$0.0052013
$0.000000000000000000000011
$2.518314
$0.06959
