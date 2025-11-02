PulseChain Peacock (PCOCK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.01911527 Υψηλ. 24H $ 0.02235453 Υψηλή συνέχεια $ 0.02275228 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00191136 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +9.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +26.77%

PulseChain Peacock (PCOCK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02092833. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PCOCK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01911527 και ενός υψηλού $ 0.02235453, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PCOCK είναι $ 0.02275228, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00191136.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PCOCK έχει αλλάξει κατά -0.39% την τελευταία ώρα, +9.10% τις τελευταίες 24 ώρες και +26.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PulseChain Peacock (PCOCK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 17.68M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 17.68M Προμήθεια Κυκλοφορίας 845.60M Συνολικός Όγκος 845,604,957.6065638

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PulseChain Peacock είναι $ 17.68M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PCOCK είναι 845.60M, με συνολική προσφορά 845604957.6065638. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.68M