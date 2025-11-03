Puge (PUGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.36%

Puge (PUGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PUGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PUGE είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PUGE έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, -0.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Puge (PUGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 48.13K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 48.13K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00T Συνολικός Όγκος 1,000,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Puge είναι $ 48.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PUGE είναι 1.00T, με συνολική προσφορά 1000000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 48.13K