PudgyStrategy (PUDGYSTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00240987 $ 0.00240987 $ 0.00240987 Κατώτ. 24H $ 0.00251382 $ 0.00251382 $ 0.00251382 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00240987$ 0.00240987 $ 0.00240987 Υψηλ. 24H $ 0.00251382$ 0.00251382 $ 0.00251382 Υψηλή συνέχεια $ 0.0254713$ 0.0254713 $ 0.0254713 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00127487$ 0.00127487 $ 0.00127487 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.71% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.72%

PudgyStrategy (PUDGYSTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00241405. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PUDGYSTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00240987 και ενός υψηλού $ 0.00251382, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PUDGYSTR είναι $ 0.0254713, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00127487.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PUDGYSTR έχει αλλάξει κατά -0.71% την τελευταία ώρα, -3.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PudgyStrategy (PUDGYSTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PudgyStrategy είναι $ 2.41M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PUDGYSTR είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.41M