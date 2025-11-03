Public Mint (MINT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 3.36$ 3.36 $ 3.36 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003529$ 0.00003529 $ 0.00003529 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.17%

Public Mint (MINT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00019752. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MINT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MINT είναι $ 3.36, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003529.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MINT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -2.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Public Mint (MINT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 21.04K$ 21.04K $ 21.04K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 49.38K$ 49.38K $ 49.38K Προμήθεια Κυκλοφορίας 106.53M 106.53M 106.53M Συνολικός Όγκος 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Public Mint είναι $ 21.04K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MINT είναι 106.53M, με συνολική προσφορά 250000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 49.38K