Pryzm (PRYZM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0.00100378 $ 0.00100378 $ 0.00100378 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0.00100378$ 0.00100378 $ 0.00100378 Υψηλή συνέχεια $ 0.120383$ 0.120383 $ 0.120383 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +5.79% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -36.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -36.60%

Pryzm (PRYZM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PRYZM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00100378, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PRYZM είναι $ 0.120383, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PRYZM έχει αλλάξει κατά +0.04% την τελευταία ώρα, +5.79% τις τελευταίες 24 ώρες και -36.60% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Pryzm (PRYZM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 247.66K$ 247.66K $ 247.66K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Προμήθεια Κυκλοφορίας 248.28M 248.28M 248.28M Συνολικός Όγκος 1,053,120,697.854446 1,053,120,697.854446 1,053,120,697.854446

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Pryzm είναι $ 247.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PRYZM είναι 248.28M, με συνολική προσφορά 1053120697.854446. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.05M