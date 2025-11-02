Prystine (PRYS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00595177$ 0.00595177 $ 0.00595177 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +23.48% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.97%

Prystine (PRYS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PRYS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PRYS είναι $ 0.00595177, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PRYS έχει αλλάξει κατά +0.17% την τελευταία ώρα, +23.48% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Prystine (PRYS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 560.95K$ 560.95K $ 560.95K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 560.95K$ 560.95K $ 560.95K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.99M 999.99M 999.99M Συνολικός Όγκος 999,993,346.125768 999,993,346.125768 999,993,346.125768

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Prystine είναι $ 560.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PRYS είναι 999.99M, με συνολική προσφορά 999993346.125768. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 560.95K