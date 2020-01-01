Probit (PROB) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Probit (PROB), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Probit (PROB) ProBit Exchange is built to be the most professional, global and secure marketplace for digital assets. ProBit provides traders with the best trading experience through its top performing matching engine, superior security using FIDO U2F hardware key, fully customizable dashboard and 150+ digital currencies ready to be listed. ProBit's vision is to become the most innovative platform that will create waves in the global cryptocurrency market. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.probit.com/en-us/token Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://static.probit.com/landing/whitepaper/whitepaper_probit_en_v1.0.2.pdf Αγοράστε PROB τώρα!

Probit (PROB) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Probit (PROB), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Συνολική προμήθεια: $ 190.00M $ 190.00M $ 190.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 27.70M $ 27.70M $ 27.70M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 7.59M $ 7.59M $ 7.59M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.638644 $ 0.638644 $ 0.638644 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.03102895 $ 0.03102895 $ 0.03102895 Τρέχουσα τιμή: $ 0.03991987 $ 0.03991987 $ 0.03991987 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Probit (PROB)

Tokenomics Probit (PROB): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Probit (PROB) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PROB token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PROB token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PROB, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PROB token!

Πρόβλεψη Τιμής PROB Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PROB; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PROB συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PROB Token τώρα!

