Privix (PRIVIX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.05677 Υψηλ. 24H $ 0.075583 Υψηλή συνέχεια $ 0.373502 Χαμηλότερη τιμή $ 0.05677 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.64% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.91%

Privix (PRIVIX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.070714. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PRIVIX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.05677 και ενός υψηλού $ 0.075583, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PRIVIX είναι $ 0.373502, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.05677.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PRIVIX έχει αλλάξει κατά -0.64% την τελευταία ώρα, -6.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Privix (PRIVIX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.49M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.49M Προμήθεια Κυκλοφορίας 21.00M Συνολικός Όγκος 21,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Privix είναι $ 1.49M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PRIVIX είναι 21.00M, με συνολική προσφορά 21000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.49M