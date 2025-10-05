Η σημερινή ζωντανή τιμή Privix είναι 0.070714 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PRIVIX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PRIVIX εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Privix είναι 0.070714 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PRIVIX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PRIVIX εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το PRIVIX

Πληροφορίες Τιμής PRIVIX

Whitepaper PRIVIX

Επίσημος Ιστότοπος PRIVIX

Tokenomics PRIVIX

Προβλέψεις Τιμών PRIVIX

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Privix Λογότ.

Privix Τιμή (PRIVIX)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 PRIVIX σε USD

$0.070707
$0.070707$0.070707
-6.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Privix (PRIVIX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:50:34 (UTC+8)

Privix (PRIVIX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.05677
$ 0.05677$ 0.05677
Κατώτ. 24H
$ 0.075583
$ 0.075583$ 0.075583
Υψηλ. 24H

$ 0.05677
$ 0.05677$ 0.05677

$ 0.075583
$ 0.075583$ 0.075583

$ 0.373502
$ 0.373502$ 0.373502

$ 0.05677
$ 0.05677$ 0.05677

-0.64%

-6.01%

-23.91%

-23.91%

Privix (PRIVIX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.070714. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PRIVIX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.05677 και ενός υψηλού $ 0.075583, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PRIVIX είναι $ 0.373502, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.05677.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PRIVIX έχει αλλάξει κατά -0.64% την τελευταία ώρα, -6.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Privix (PRIVIX) Πληροφορίες αγοράς

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

--
----

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Privix είναι $ 1.49M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PRIVIX είναι 21.00M, με συνολική προσφορά 21000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.49M

Privix (PRIVIX) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Privix σε USD ήταν $ -0.00452842550735726.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Privix σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Privix σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Privix σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00452842550735726-6.01%
30 ημέρες$ 0--
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Privix (PRIVIX)

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.

In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.

Key Features

  • Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
  • Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
  • EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
  • Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
  • Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.

The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:

  • Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
  • Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
  • PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
  • Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
  • And there's more!

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Privix Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Privix (PRIVIX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Privix (PRIVIX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Privix.

Ελέγξτε την Privix πρόβλεψη τιμής τώρα!

PRIVIX σε Τοπικά Νομίσματα

Privix (PRIVIX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Privix (PRIVIX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PRIVIX token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Privix (PRIVIX)

Πόσο αξίζει το Privix (PRIVIX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PRIVIX στο USD είναι 0.070714 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PRIVIX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PRIVIX σε USD είναι $ 0.070714. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Privix;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PRIVIX είναι $ 1.49M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PRIVIX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PRIVIX είναι 21.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PRIVIX;
Το PRIVIX πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.373502 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PRIVIX;
Το PRIVIX είχε τιμή ATL ύψους 0.05677 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PRIVIX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PRIVIX είναι -- USD.
Θα ανέβει το PRIVIX υψηλότερα φέτος;
Το PRIVIX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PRIVIX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:50:34 (UTC+8)

Privix (PRIVIX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.