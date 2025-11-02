Private Aviation Finance Token (CINO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01938862 $ 0.01938862 $ 0.01938862 Κατώτ. 24H $ 0.01990117 $ 0.01990117 $ 0.01990117 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01938862$ 0.01938862 $ 0.01938862 Υψηλ. 24H $ 0.01990117$ 0.01990117 $ 0.01990117 Υψηλή συνέχεια $ 0.053481$ 0.053481 $ 0.053481 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01799096$ 0.01799096 $ 0.01799096 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.51% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.07%

Private Aviation Finance Token (CINO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0196028. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CINO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01938862 και ενός υψηλού $ 0.01990117, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CINO είναι $ 0.053481, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01799096.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CINO έχει αλλάξει κατά +0.51% την τελευταία ώρα, +0.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Private Aviation Finance Token (CINO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.93M$ 12.93M $ 12.93M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.60M$ 19.60M $ 19.60M Προμήθεια Κυκλοφορίας 659.71M 659.71M 659.71M Συνολικός Όγκος 999,905,827.555595 999,905,827.555595 999,905,827.555595

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Private Aviation Finance Token είναι $ 12.93M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CINO είναι 659.71M, με συνολική προσφορά 999905827.555595. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.60M