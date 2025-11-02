ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Private Aviation Finance Token είναι 0.0196028 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CINO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CINO εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το CINO

Πληροφορίες Τιμής CINO

Τι είναι το CINO

Επίσημος Ιστότοπος CINO

Tokenomics CINO

Προβλέψεις Τιμών CINO

Private Aviation Finance Token Λογότ.

Private Aviation Finance Token Τιμή (CINO)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 CINO σε USD

$0.01962514
$0.01962514$0.01962514
+0.30%1D
mexc
USD
Private Aviation Finance Token (CINO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:13:10 (UTC+8)

Private Aviation Finance Token (CINO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01938862
$ 0.01938862$ 0.01938862
Κατώτ. 24H
$ 0.01990117
$ 0.01990117$ 0.01990117
Υψηλ. 24H

$ 0.01938862
$ 0.01938862$ 0.01938862

$ 0.01990117
$ 0.01990117$ 0.01990117

$ 0.053481
$ 0.053481$ 0.053481

$ 0.01799096
$ 0.01799096$ 0.01799096

+0.51%

+0.24%

-1.07%

-1.07%

Private Aviation Finance Token (CINO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0196028. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CINO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01938862 και ενός υψηλού $ 0.01990117, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CINO είναι $ 0.053481, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01799096.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CINO έχει αλλάξει κατά +0.51% την τελευταία ώρα, +0.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Private Aviation Finance Token (CINO) Πληροφορίες αγοράς

$ 12.93M
$ 12.93M$ 12.93M

--
----

$ 19.60M
$ 19.60M$ 19.60M

659.71M
659.71M 659.71M

999,905,827.555595
999,905,827.555595 999,905,827.555595

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Private Aviation Finance Token είναι $ 12.93M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CINO είναι 659.71M, με συνολική προσφορά 999905827.555595. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.60M

Private Aviation Finance Token (CINO) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Private Aviation Finance Token σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Private Aviation Finance Token σε USD ήταν $ -0.0102855930.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Private Aviation Finance Token σε USD ήταν $ -0.0103841755.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Private Aviation Finance Token σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.24%
30 ημέρες$ -0.0102855930-52.47%
60 Ημέρες$ -0.0103841755-52.97%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Private Aviation Finance Token (CINO)

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

Private Aviation Finance Token (CINO) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Private Aviation Finance Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Private Aviation Finance Token (CINO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Private Aviation Finance Token (CINO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Private Aviation Finance Token.

Ελέγξτε την Private Aviation Finance Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

CINO σε Τοπικά Νομίσματα

Private Aviation Finance Token (CINO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Private Aviation Finance Token (CINO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CINO token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Private Aviation Finance Token (CINO)

Πόσο αξίζει το Private Aviation Finance Token (CINO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CINO στο USD είναι 0.0196028 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CINO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CINO σε USD είναι $ 0.0196028. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Private Aviation Finance Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CINO είναι $ 12.93M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CINO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CINO είναι 659.71M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CINO;
Το CINO πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.053481 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CINO;
Το CINO είχε τιμή ATL ύψους 0.01799096 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CINO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CINO είναι -- USD.
Θα ανέβει το CINO υψηλότερα φέτος;
Το CINO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CINO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

ΔΗΜ.

