Prism AI (PRSAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.617031$ 0.617031 $ 0.617031 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00199182$ 0.00199182 $ 0.00199182 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Prism AI (PRSAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00767566. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PRSAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PRSAI είναι $ 0.617031, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00199182.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PRSAI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Prism AI (PRSAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00M 1.00M 1.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Prism AI είναι $ 7.68K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PRSAI είναι 1.00M, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.68K