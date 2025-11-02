Predi by Virtuals (PREDI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01275105 $ 0.01275105 $ 0.01275105 Κατώτ. 24H $ 0.01524869 $ 0.01524869 $ 0.01524869 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01275105$ 0.01275105 $ 0.01275105 Υψηλ. 24H $ 0.01524869$ 0.01524869 $ 0.01524869 Υψηλή συνέχεια $ 0.01911756$ 0.01911756 $ 0.01911756 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00040001$ 0.00040001 $ 0.00040001 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.24% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -12.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +38.74% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +38.74%

Predi by Virtuals (PREDI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01331044. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PREDI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01275105 και ενός υψηλού $ 0.01524869, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PREDI είναι $ 0.01911756, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00040001.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PREDI έχει αλλάξει κατά +1.24% την τελευταία ώρα, -12.47% τις τελευταίες 24 ώρες και +38.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Predi by Virtuals (PREDI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.63M$ 6.63M $ 6.63M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 13.26M$ 13.26M $ 13.26M Προμήθεια Κυκλοφορίας 498.97M 498.97M 498.97M Συνολικός Όγκος 998,970,363.0 998,970,363.0 998,970,363.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Predi by Virtuals είναι $ 6.63M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PREDI είναι 498.97M, με συνολική προσφορά 998970363.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.26M