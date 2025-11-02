Praxis (PRXS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.01211864 Υψηλ. 24H $ 0.01571216 Υψηλή συνέχεια $ 0.071311 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00293899 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.73% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +20.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -48.71%

Praxis (PRXS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01457223. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PRXS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01211864 και ενός υψηλού $ 0.01571216, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PRXS είναι $ 0.071311, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00293899.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PRXS έχει αλλάξει κατά -0.73% την τελευταία ώρα, +20.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -48.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Praxis (PRXS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.47M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.47M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Praxis είναι $ 1.47M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PRXS είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.47M