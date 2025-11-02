Powerloom (POWER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00305925 Υψηλ. 24H $ 0.0044948 Υψηλή συνέχεια $ 0.330112 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00296729 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -35.19%

Powerloom (POWER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00331962. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POWER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00305925 και ενός υψηλού $ 0.0044948, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POWER είναι $ 0.330112, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00296729.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POWER έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, -6.76% τις τελευταίες 24 ώρες και -35.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Powerloom (POWER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 520.41K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.32M Προμήθεια Κυκλοφορίας 156.77M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Powerloom είναι $ 520.41K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POWER είναι 156.77M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.32M