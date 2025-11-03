Power The Baby White Rhino (POWER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00086721$ 0.00086721 $ 0.00086721 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000804$ 0.00000804 $ 0.00000804 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Power The Baby White Rhino (POWER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000808. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POWER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POWER είναι $ 0.00086721, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000804.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POWER έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Power The Baby White Rhino (POWER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.06K$ 8.06K $ 8.06K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.06K$ 8.06K $ 8.06K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.24M 998.24M 998.24M Συνολικός Όγκος 998,240,970.691798 998,240,970.691798 998,240,970.691798

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Power The Baby White Rhino είναι $ 8.06K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POWER είναι 998.24M, με συνολική προσφορά 998240970.691798. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.06K