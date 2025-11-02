Portals (PORTALS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.019921 Υψηλ. 24H $ 0.02220114 Υψηλή συνέχεια $ 0.269855 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01997678 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -37.62%

Portals (PORTALS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01987996. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PORTALS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.019921 και ενός υψηλού $ 0.02220114, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PORTALS είναι $ 0.269855, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01997678.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PORTALS έχει αλλάξει κατά -1.03% την τελευταία ώρα, -10.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -37.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Portals (PORTALS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.59M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.94M Προμήθεια Κυκλοφορίας 230.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Portals είναι $ 4.59M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PORTALS είναι 230.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.94M