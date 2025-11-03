PORKY PIG PARTY (PPP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00008922$ 0.00008922 $ 0.00008922 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000074$ 0.0000074 $ 0.0000074 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.02%

PORKY PIG PARTY (PPP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000757. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PPP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PPP είναι $ 0.00008922, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000074.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PPP έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -11.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PORKY PIG PARTY (PPP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.70M 999.70M 999.70M Συνολικός Όγκος 999,698,807.235761 999,698,807.235761 999,698,807.235761

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PORKY PIG PARTY είναι $ 7.57K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PPP είναι 999.70M, με συνολική προσφορά 999698807.235761. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.57K