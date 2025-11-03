Popu (POPU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00017013$ 0.00017013 $ 0.00017013 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000057$ 0.0000057 $ 0.0000057 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.12%

Popu (POPU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000594. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POPU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POPU είναι $ 0.00017013, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000057.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POPU έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -5.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Popu (POPU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.77M 998.77M 998.77M Συνολικός Όγκος 998,768,263.9475 998,768,263.9475 998,768,263.9475

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Popu είναι $ 5.93K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POPU είναι 998.77M, με συνολική προσφορά 998768263.9475. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.93K