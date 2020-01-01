Popo The Frog (FROP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Popo The Frog (FROP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Popo The Frog (FROP) "Popo: From Launch to Legend" captures Popo's rise from digital launch to meme icon. With secure tokens, a vibrant community, and strategic marketing, Popo aims to surpass Pepe and dominate the meme sphere. The $FROP is a fully audited token with disclosed smart contract code, ensuring transparency and security for all users. The $FROP has a total fixed total supply capped at 111,111,111,111 tokens. This supply will be allocated across various segments within the Popo ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://popofrog.vip/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://static.popofrog.com/files/popo_whitepaper.pdf Αγοράστε FROP τώρα!

Popo The Frog (FROP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Popo The Frog (FROP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 15.71K $ 15.71K $ 15.71K Συνολική προμήθεια: $ 32.99B $ 32.99B $ 32.99B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 32.99B $ 32.99B $ 32.99B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 15.71K $ 15.71K $ 15.71K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Popo The Frog (FROP)

Tokenomics Popo The Frog (FROP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Popo The Frog (FROP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FROP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FROP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FROP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FROP token!

Πρόβλεψη Τιμής FROP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το FROP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του FROP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του FROP Token τώρα!

