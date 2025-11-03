PoPi 4i (POPI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001275 $ 0.00001275 $ 0.00001275 Κατώτ. 24H $ 0.00001369 $ 0.00001369 $ 0.00001369 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001275$ 0.00001275 $ 0.00001275 Υψηλ. 24H $ 0.00001369$ 0.00001369 $ 0.00001369 Υψηλή συνέχεια $ 0.00025072$ 0.00025072 $ 0.00025072 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001108$ 0.00001108 $ 0.00001108 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.02%

PoPi 4i (POPI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001283. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POPI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001275 και ενός υψηλού $ 0.00001369, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POPI είναι $ 0.00025072, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001108.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POPI έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -6.30% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PoPi 4i (POPI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.57K$ 10.57K $ 10.57K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 12.89K$ 12.89K $ 12.89K Προμήθεια Κυκλοφορίας 819.64M 819.64M 819.64M Συνολικός Όγκος 999,641,994.0341784 999,641,994.0341784 999,641,994.0341784

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PoPi 4i είναι $ 10.57K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POPI είναι 819.64M, με συνολική προσφορά 999641994.0341784. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.89K