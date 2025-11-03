ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή PoPi 4i είναι 0.00001283 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο POPI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής POPI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το POPI

Πληροφορίες Τιμής POPI

Τι είναι το POPI

Επίσημος Ιστότοπος POPI

Tokenomics POPI

Προβλέψεις Τιμών POPI

PoPi 4i Λογότ.

PoPi 4i Τιμή (POPI)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 POPI σε USD

--
----
-6.30%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
PoPi 4i (POPI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
PoPi 4i (POPI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00001275
$ 0.00001275
Κατώτ. 24H
$ 0.00001369
$ 0.00001369
Υψηλ. 24H

$ 0.00001275
$ 0.00001275

$ 0.00001369
$ 0.00001369

$ 0.00025072
$ 0.00025072

$ 0.00001108
$ 0.00001108

+0.01%

-6.30%

-23.02%

-23.02%

PoPi 4i (POPI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001283. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POPI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001275 και ενός υψηλού $ 0.00001369, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POPI είναι $ 0.00025072, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001108.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POPI έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -6.30% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PoPi 4i (POPI) Πληροφορίες αγοράς

$ 10.57K
$ 10.57K

--
----

$ 12.89K
$ 12.89K

819.64M
819.64M

999,641,994.0341784
999,641,994.0341784

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PoPi 4i είναι $ 10.57K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POPI είναι 819.64M, με συνολική προσφορά 999641994.0341784. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.89K

PoPi 4i (POPI) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από PoPi 4i σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από PoPi 4i σε USD ήταν $ -0.0000039921.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από PoPi 4i σε USD ήταν $ -0.0000023765.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από PoPi 4i σε USD ήταν $ -0.00001213094983285797.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-6.30%
30 ημέρες$ -0.0000039921-31.11%
60 Ημέρες$ -0.0000023765-18.52%
90 Ημέρες$ -0.00001213094983285797-48.59%

Τι είναι PoPi 4i (POPI)

PoPi is a music type android generating music to encourage happiness and bring victory in combat. By harnessing the power of melodic intelligence, PoPi revolutionizes gameplay with unique sound-based strategies that enhance your gaming experience and provides competitive advantages in the digital battlefield. Maximum supply will be 1 billion PoPi tokens.

[+] Allows for lyric research which could generate bonuses in game Enables minting of exclusive song NFTs based on discovered lyrics Unlock rare musical patterns for enhanced gameplay advantages Expand your influence as the PoPi ecosystem continues to evolve

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

PoPi 4i (POPI) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

PoPi 4i Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το PoPi 4i (POPI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία PoPi 4i (POPI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το PoPi 4i.

Ελέγξτε την PoPi 4i πρόβλεψη τιμής τώρα!

POPI σε Τοπικά Νομίσματα

PoPi 4i (POPI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του PoPi 4i (POPI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του POPI token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με PoPi 4i (POPI)

Πόσο αξίζει το PoPi 4i (POPI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή POPI στο USD είναι 0.00001283 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή POPI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του POPI σε USD είναι $ 0.00001283. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του PoPi 4i;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το POPI είναι $ 10.57K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του POPI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του POPI είναι 819.64M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του POPI;
Το POPI πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00025072 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του POPI;
Το POPI είχε τιμή ATL ύψους 0.00001108 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του POPI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το POPI είναι -- USD.
Θα ανέβει το POPI υψηλότερα φέτος;
Το POPI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την POPI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
PoPi 4i (POPI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

