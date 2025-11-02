Popi (POPI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00130538 $ 0.00130538 $ 0.00130538 Κατώτ. 24H $ 0.00136309 $ 0.00136309 $ 0.00136309 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00130538$ 0.00130538 $ 0.00130538 Υψηλ. 24H $ 0.00136309$ 0.00136309 $ 0.00136309 Υψηλή συνέχεια $ 0.00146295$ 0.00146295 $ 0.00146295 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00030755$ 0.00030755 $ 0.00030755 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.24% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +12.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +12.23%

Popi (POPI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.001309. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POPI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00130538 και ενός υψηλού $ 0.00136309, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POPI είναι $ 0.00146295, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00030755.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POPI έχει αλλάξει κατά +0.24% την τελευταία ώρα, -3.38% τις τελευταίες 24 ώρες και +12.23% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Popi (POPI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Popi είναι $ 1.31M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POPI είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.31M